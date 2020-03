O Estado de São Paulo registrou a primeira morte por Coronavírus no país. O paciente era um homem de 62 anos, com um histórico de doenças como diabetes, hipertensão e hiperplasia na próstata, que é o aumento natural do órgão em homens mais velhos.

O caso foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado na manhã desta terça-feira (dia 17). Até o momento, São Paulo tem 152 casos confirmados da doença e outras 1777 suspeitas. No Brasil, já são 234 casos confirmados de acordo com Boletim oficial do Ministério da Saúde. Foto: Mauricio Bazilio