Mesmo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a respeito do isolamento social como melhor forma de prevenção ao novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá organizar um churrasco no Palácio da Alvorada neste sábado (dia 9).

Segundo o presidente, ele irá “cometer um crime”, para realizar o evento, que deve contar com 30 convidados, dentre ministros e servidores do Palácio da Alvorada.

“Estou cometendo um crime. Vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes que estão do meu lado”, afirmou o presidente.

Ainda de acordo o Chefe do Executivo, será feita uma “vaquinha” no valor de R$ 70 para compra das carnes. Já as bebidas alcoólicas estão proibidas. “Não terá bebida alcoólica, se não, a primeira-dama coloca todo mundo para correr”, brincou.

Na semana passada, Bolsonaro convidou 25 parlamentares do PSL para um café da manhã no Alvorada. A maioria dos convidados não usava máscara e nem mesmo resguardavam a distância segura entre mesas e cadeiras. Foto: Marcello Casal/Agência Brasil