Um homem identificado como Claudinei Brum de Souza, que não teve a idade divulgada, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (dia 14), em um depósito de gás na Rua Vereador Acácio Rocha, no Açude I, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações divulgadas, a vítima seria conhecida como “Batata”, e era um dos donos do estabelecimento. Ele foi pego de surpresa e não teve tempo para se defender.

De acordo com uma testemunha, quando o assassino entrou no depósito, funcionários pensaram que se tratava de um motoboy. Um colega de Claudinei entrou em luta corporal com o criminoso após os disparos. O homem fugiu com um comparsa que o aguardava do lado de fora do estabelecimento.

O crime foi registrado na 93º DP, em Volta Redonda. Foto: Redes Sociais