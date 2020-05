O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM) afirmou, em transmissão ao vivo na noite desta quinta-feira (dia 14), que irá recorrer da decisão da justiça que mandou fechar novamente o comércio no município. Drable ainda relatou não concordar com a decisão, devido à possibilidade de doentes de outras partes do Estado, ocuparem leitos da região Sul Fluminense.

O prefeito aproveitou a transmissão para relembrar que o comércio é o setor que mais emprega em Barra Mansa. “Não são as grandes indústrias as maiores empregadoras em Barra Mansa, é o comércio”, declarou o prefeito. Acrescentou que, se com a vinda de pacientes de outras regiões a cidade atingir o limite de leitos previsto no acordo, não vai se furtar a fechar o comércio, mas acrescentou que no momento a prefeitura tem cerca de 30 ventiladores mecânicos parados”, enfatizou Rodrigo.

Drable ainda se lamentou, pois, segundo ele, “mesma justiça que manda fechar novamente o comércio, por causa de uma potencial falta de leitos, tenha se recusado a preservar as vagas que a cidade gerou para seus cidadãos”.