O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) negou em nota nas redes sociais, quaisquer irregularidades investigadas pela Polícia Federal na “Operação Placebo”. A operação, deflagrada no início da manhã desta terça-feira (dia 26) tem o objetivo de apurar indícios de desvios de recursos públicos destinados ao combate à pandemia de coronavírus, no Rio de Janeiro. 12 mandatos estão sendo cumpridos no Rio e em São Paulo.

Segundo a PF, provas obtidas durante as investigações apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio.

Em nota, Witzel afirmou que “não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal”.

O governador ainda lembrou que a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), uma das principais influências pró Jair Bolsonaro na Câmara Federal, havia antecipado, durante entrevista concedida a uma rádio gaúcha na segunda-feira (dia 25), a operação contra governadores. “Estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento, com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará”, disse o governador

Confira a íntegra da nota

“Não há absolutamente nenhuma participação ou autoria minha em nenhum tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Estranha-me e indigna-me sobremaneira o fato absolutamente claro de que deputados bolsonaristas tenham anunciado em redes sociais nos últimos dias uma operação da Polícia Federal direcionada a mim, o que demonstra limpidamente que houve vazamento, com a construção de uma narrativa que jamais se confirmará. A interferência anunciada pelo presidente da república está devidamente oficializada. Estou à disposição da Justiça, meus sigilos abertos e estou tranquilo sobre o desdobramento dos fatos. Sigo em alinhamento com a Justiça para que se apure rapidamente os fatos. Não abandonarei meus princípios e muito menos o Estado do Rio de Janeiro”.