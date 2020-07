Um jovem de 20 anos, identificado como Matheus Martins Campos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (dia 1) pela Polícia Militar. Junto com ele, foi apreendido um adolescente de 17 anos. O flagrante ocorreu na Rua Carlos Gomes, no local conhecido como Rodo, no bairro Santa Inês.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, agentes observaram, sem serem notados, a movimentação típica de tráfico dos dois suspeitos, ambos com a camisa do Flamengo.

Quando os PMs fizeram a abordagem, flagraram o jovem com uma sacola plástica contendo R$ 20, três trouxinhas de maconha e 46 pinos de cocaína.

Já o adolescente relatou que atuava como olheiro e que receberia R$ 50 para alertar sobre a chegada de rivais ou da polícia. Ele não viu, porém, o cerco que resultou na sua própria apreensão e na prisão de Matheus.