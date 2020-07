O Volta Redonda entra em campo neste domingo (dia 5), às 16h, no Maracanã, para buscar uma vaga na final da Taça Rio 2020. Pela frente, o Esquadrão de Aço terá o Flamengo, que, por ter feito a melhor campanha, jogará pelo empate.

Por isso, o comandante Luizinho Vieira destaca a importância de o Esquadrão de Aço não entrar em campo pensando apenas em se defender.

“Iremos enfrentar o melhor time do Brasil na atualidade, porém, não podemos, em momento algum, abdicar do nosso estilo de jogo, que começamos a trabalhar na pré-temporada e colocamos em prática durante toda a competição. Vamos entrar em campo para fazer a nossa melhor partida no ano e buscar, sim, a classificação. Precisamos ter uma atuação defensiva sem erros para segurar o adversário, mas também, quando tivermos a posse de bola, chegar com velocidade lá na frente para tentar surpreender e marcar o gol”, destacou.

A partida entre Volta Redonda e Flamengo também marcará um outro duelo: pela artilharia do Campeonato Carioca 2020. João Carlos e Gabigol dividem a artilharia do Estadual com oito gols marcados cada. Disputa que está acontecendo pelo segundo ano seguido e, para o atacante tricolor, é fruto de muito trabalho.

“Com certeza será um confronto interessante, já que os dois vão entrar em campo e fazer de tudo para marcar. É muito gratificante estar mais um ano brigando pela artilharia, ainda mais junto com um dos melhores atacantes da atualidade, que é o Gabigol. Mas, claro, que o foco principal é buscar a classificação para a final da Taça Rio. Sabemos que será uma partida muito difícil, mas acredito que temos condições de fazer um grande jogo e buscar a vitória”, projetou o camisa 9 do Voltaço.