A Polícia Rodoviária Federal deteve, nesta segunda-feira (dia 20), na Via Dutra, em Piraí, um homem de 54 anos. Ele transportava no carro 500 comprimidos de um abortivo e 200 comprimidos para disfunção erétil, cuja venda no Brasil é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O veículo que ele dirigia foi parado no posto policial no km 227 da Dutra, na cabeceira da Serra das Araras. As cartelas com os comprimidos estavam dentro de um pacote escondido no filtro de ar do carro.

O motorista, que seguia em direção ao Rio, foi detido e o caso encaminhado à delegacia de Piraí. Foto: Polícia Rodoviária Federal