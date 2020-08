Um jovem, de 25 anos, aparentemente desorientado jogou o carro que dirigia em alta velocidade em uma ribanceira às margens da BR-040. O caso aconteceu na última segunda-feira (dia 24), em Três Rios, mas foi divulgado nesta terça-feira (dia 25) pela Polícia Civil.

O veículo capotou várias vezes. Ele sofreu ferimentos leves. Segundo a polícia, a ideia do motorista era se matar e matar o próprio irmão, que também estava no automóvel e não se feriu gravemente, sendo atendido no hospital da cidade.

Policiais militares que foram ao local do acidente provocado intencionalmente, disseram que o rapaz foi encontrado às margens da rodovia, dando a impressão de que estava armado. Com ele foram encontrados R$ 900 e uma embalagem de perfume que ele guardava na cintura para simular uma arma.

O irmão dele, de 20 anos, foi encontrado dentro de um galpão às margens da rodovia, onde tentou se esconder. Os dois foram levados para a delegacia de Três Rios, onde o jovem de 25 anos confirmou que queria tirar a própria vida e a do irmão, pois dizia estar sendo ameaçado de morte.

Dentro do veículo, foram encontradas várias notas rasgadas de R$ 100. O rapaz disse que o dinheiro estava amaldiçoado e era razão de estar sendo ameaçado de morte. Depois de um levantamento, a polícia de Três Rios apurou que os irmãos participaram de um crime na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, no dia 9 de julho deste ano.

Um comerciante teve furtados R$ 305 mil, além de armas de sua propriedade. O jovem, então, confessou a participação no furto e disse que o dinheiro encontrado com ele era o restante da parte que recebeu pelo envolvimento no crime. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra o irmão.