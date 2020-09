Um homem não identificado morreu numa troca de tiros com a Polícia Militar, nesta quarta-feira (dia 16), no bairro Sapinhatuba 2, em Angra dos Reis. O suspeito chegou a ser socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola, nove munições, quatro carregadores, dois celulares e 920 pinos de cocaína que estavam numa mochila.

Segundo relato dos PMs, foram dois tiroteios no bairro. O primeiro ocorreu quando eles chegaram. Quando o confronto cessou, eles perceberam uma casa supostamente abandonada com a porta aberta. No imóvel, encontraram um casal e apreenderam outra pistola.

O homem que estava na residência disse que é do Rio de Janeiro e que estava na cidade havia dois dias para reforçar o bando de uma facção criminosa. Quando ele e a mulher estavam sendo levados para a delegacia, ocorreu o segundo tiroteio.

Segundo os agentes, eles foram atacados por três homens e novamente revidaram. Ao final, encontraram o suspeito gravemente ferido, tendo nas costas uma mochila com o restante do material apreendido.