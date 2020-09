Um jovem de 18 anos foi detido com 81 frascos de lança-perfume, no sábado (dia 26), em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, o suspeito participava de um baile funk, em um sítio no bairro Paraíso. A Polícia Militar informou que os organizadores não possuíam documentos para realizar o evento. Além disso, a PM informou que pôde observar diversos menores de idade fazendo uso de bebidas alcóolicas.

Ainda de acordo com a polícia, além da droga, os policiais apreenderam na mochila do jovem quatro latas de um alucinógeno e duas garrafas de uísque. Os policiais detiveram ainda um rapaz de 19 anos com R$ 140 arrecadados na portaria. Todos os envolvidos foram para a delegacia de Barra Mansa