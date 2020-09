A Polícia Militar apreendeu, na noite de sábado (dia 26), cerca de 14 kg de cocaína, no Santo Agostinho. A apreensão ocorreu na Rua Mutirão, no Morro da Conquista. No total, 9.450 pinos do entorpecente foram apreendidos.

A ação foi fruto de uma denúncia oferecida ao Grupamento de Ações Táticas (Gat), que foi até o local. Ninguém foi preso. Foto: Polícia Militar