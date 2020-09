Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam em flagrante, no final da manhã de sexta-feira (dia 25), Gerson Chrisostomo Ferreira, 41 anos, candidato a vereador em Volta Redonda pelo PDT. Filho do ex-prefeito e sindicalista Juarez Antunes, morto em 1989, Gerson Antunes, como é conhecido, é apontado pela polícia como responsável pela refinaria e armazenamento de drogas de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e com atuação no Sul do estado.

Uma investigação que já durava dois meses, com intuito de coibir o tráfico de drogas na região, levou a polícia a identificar a casa de Gerson. O imóvel na Rua 157, no bairro Laranjal, segundo a polícia, funcionava como uma refinaria de drogas.

Além do político, dois outros homens foram presos. Eles foram identificados como Geovane dos Santos, o “Vaninho”, e seu filho, Mozart Wendel de Oliveira. De acordo com a polícia, Vaninho era o chefe do tráfico do bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

De acordo com Ronaldo Aparecido, delegado titular da 90ª DP, os agentes se preparavam para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de alto padrão quando perceberam que os criminosos tentavam deixar o local, que era usado para armazenar e manufaturar cocaína. “Nós vínhamos investigando esta organização criminosa e descobrimos que alguns de seus líderes estariam no imóvel nesta sexta-feira (dia 25). A droga que era refinada ali seria usada para abastecer a região de Barra Mansa e Volta Redonda”, explicou o delegado.

Os presos foram autuados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Havia ainda um outro criminoso, fornecedor de drogas para o Sul Fluminense e para os bairros de Senador Camará e Bangu, na Capital, que conseguiu fugir pulando o muro dos fundos. Os agentes realizam diligências para cumprir um mandado de prisão expedido contra ele.

No local, foram apreendidos seis quilos de pasta base de cocaína e quatro veículos adquiridos com recursos do tráfico, que eram usados para transportar drogas entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As investigações continuam para identificar e prender outros membros desta organização criminosa.

Pré-candidato a prefeito

Em julho, o diretório municipal do PDT chegou a comunicar que a executiva nacional do partido tinha confirmado a indicação do nome de Gerson Antunes para concorrer à prefeitura de Volta Redonda. Para tentar convencer o eleitorado, ele apostava na herança política de seu pai, o ex-prefeito e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Juarez Antunes.

Na época do anúncio de sua pré-candidatura, foi destacada a necessidade de a cidade ter um líder político que represente a sua vanguarda com experiência, ao mesmo tempo, com perfil inovador. Gerson Antunes chegou a declarar que faltava politicas públicas municipais de geração de emprego e renda, estímulo ao trabalho e, principalmente, valorização do servidor e da educação municipal.

A candidatura de Gerson ao Palácio 17 de Julho, no entanto, foi revista antes da convenção do PDT, ocorrida no último dia 12. O partido optou por apoiar a candidatura de Alex Martins, do PSB, e indicou Jussara Ferreira para concorrer como vice.

O PDT de Volta Redonda emitiu nota, no final da tarde de sexta-feira, em que manifesta “absoluta surpresa” com a notícia da prisão de Gerson Antunes. A direção do partido afirma que “as providências disciplinares cabíveis serão tomadas no tempo apropriado”. Gérson, até recentemente, presidiu provisoriamente o diretório da legenda na cidade.

Reviravolta

Na sexta-feira, outra bomba referente a Gerson: o site do jornal Diário do Vale publicou que, ao contrário do que sempre afirmou, ele não é filho de Juarez Antunes. O jornal teve acesso a um exame de DNA que descartou a paternidade alegada por Gerson.

O exame foi feito em uma ação de investigação de paternidade que correu na Vara de Família de Volta Redonda. Gerson tentava receber parte da herança de Juarez. Mesmo assim, ele continuou se dizendo filho do ex-sindicalista e usou a informação falsa para registrar o pedido de candidatura a vereador.