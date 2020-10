O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), e sua vice, a professora Sediene Maia (DEM), candidatos à reeleição pela coligação ‘Continuar a Avançar’, estiveram nesta segunda-feira (dia 12) no bairro Palmeiras. O prefeito percorreu ruas e falou com os moradores sobre as melhorias realizadas no bairro e as propostas para os próximos quatro anos.



“Preocupados e respeitando todas as recomendações com relação à Covid-19, levamos informações importantes para a população da Palmeiras. A gente sempre teve um carinho muito especial com o bairro e, ao longo desses anos, fizemos significativas melhorias como a reforma da escola, não só reformamos a quadra e o campo, que há anos estavam sem receber qualquer tipo de manutenção, como também construímos uma nova praça com calçamento em um local que antes era utilizado como lixão”, afirmou Ednardo.

O candidato ainda relembrou o desassoreamento do córrego que corta o bairro, através do programa ‘Limpa Rio’, do governo estadual. “Logo no início da gestão fomos contemplados com o programa do Governo do Estado que nos permitiu fazer o desassoreamento do córrego. No Plano de Governo está a regularização fundiária e através de um convênio já assinado com o governo do Estado, vamos pavimentar algumas ruas. Também em parceria com o Governo do Estado, através da CEDAE, estamos buscando melhorar a questão do fornecimento de água de algumas ruas que ainda enfrentam dificuldades. Para dar continuidade a esse trabalho pedimos no dia 15 de novembro o 20, para Pinheiral Continuar a Avançar”, completou