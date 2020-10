A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na tarde deste sábado (dia 17), na Via Dutra, em Piraí, 130 kg de cabelo humano que estavam dois irmãos, de 32 e 24 anos, num ônibus da linha São Paulo x Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu no posto da PRF, no km 227, no início da pista de descida da Serra das Araras.

O produto, que estava sendo transportado sem nota fiscal, foi apreendido após denúncia anônima, segundo os agentes.

A ocorrência foi encaminhada ao Posto da Receita Estadual, em Itatiaia. O valor da mercadoria varia entre R$ 60 mil a R$ 120 mil