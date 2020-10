O governador do Estado do Rio de Janeiro em exercício, Claudio Castro, se reuniu, nesta quinta-feira (dia 22), com os policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais do Rio de Janeiro (Core) que participaram da operação de combate a atuação da milícia, em Itaguaí, na Região Metropolitana da capital fluminense, na semana passada. Cada policial civil envolvido na operação receberá, como forma de agradecimento, um elogio na ficha profissional, que vale como pontuação na progressão de carreira. A publicação sairá em Diário Oficial.



A operação contra milicianos que atuavam na região interceptou, com atuação prévia da inteligência da corporação, o grupo armado que estava em um comboio na Rodovia Rio-Santos. Na ação, os policiais foram alvos de tiros após serem identificados. Doze milicianos foram mortos e um forte armamento apreendido (oito fuzis, metralhadoras, granadas, pistolas e munição). “Quero fazer um agradecimento a estes heróis. Quando convidei o delegado Allan Turnowski para ser secretário da Polícia Civil, disse que queria a corporação combatendo o crime. Vamos sufocar criminosos, não importa se pertençam à milícia ou ao tráfico. Estamos intensificando as operações, em integração com outros órgãos”, afirmou o governador.

Castro ainda ressaltou que dará todo o apoio para que a Polícia Civil trabalhe “cirurgicamente”

“Este é o meu compromisso. Vamos trabalhar para garantir melhorias estruturais e salariais também. Os nossos policiais precisam ser valorizados”, frisou.

O secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, destacou que as ações da corporação são pautadas em inteligência, investigação e ação. Somente em 2020, R$ 300 milhões, de um total de R$1,7 bilhões, foram bloqueados em operações de asfixia financeira contra grupos criminosos que atuam no estado do Rio de Janeiro.



“Agradeço a atitude de valorizar o trabalho da corporação. A operação em Itaguaí foi uma missão com foco e profissionalismo”.

Participaram da reunião o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional, Rodrigo Oliveira, o delegado e coordenador da Core, Fabrício Pereira, a presidente do Instituto de Segurança Pública (ISP), Marcela Ortiz, e outros representantes da Segurança Pública do Rio.