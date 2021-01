A Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Agência Estadual de Fomento (AgeRio) lançam, nesta terça-feira (26/01), o ArtCred RJ – programa inédito de financiamento para artesãos fluminenses. Os artesãos que têm a Carteira Nacional poderão adquirir um crédito de R$ 300 a R$ 21 mil, com taxa de 0,25% ao mês. O prazo é de 24 meses e a carência de 12 meses e o crédito pode ser usado para aquisição de máquinas, equipamentos, reformas, reposição de estoque e capital de giro.

Para o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, o ArtCred RJ é uma oportunidade para os artesãos desenvolverem seus negócios, importante para o setor turístico.

“É impossível pensar em turismo sem pensar em artesanato. Com o microcrédito, os artesãos poderão aumentar a sua produção e renda, gerando também desenvolvimento local”, afirmou Gustavo Tutuca.

Para o presidente da AgeRio, André Vila Verde, o microcrédito fortalece o artesanato no Rio de Janeiro.

“O Programa de Microcrédito da AgeRio tem as condições mais competitivas de todo o estado. Nosso objetivo é amparar a cadeia do artesanato por todo o Rio de Janeiro para, além de superar as dificuldades geradas em virtude da pandemia, fortalecer e dinamizar as economias locais, gerando emprego e renda para as famílias fluminenses”, disse o presidente.

No próximo dia 28, às 16h, a AgeRio irá promover uma palestra online para tirar dúvidas de como solicitar o crédito, pelo link http://www.agerio.com.br/palestra-microcredito-artesao. Além disso, a Setur-RJ disponibiliza o telefone (21) 3803-9400 e o WhatsApp (21) 99489-4395 para esclarecimentos.

Requisitos para ter acesso ao crédito

Os artesãos devem ter a Carteira Nacional de Artesão.

É necessário contar com o apoio de um avalista com renda comprovada e que, assim como o solicitante, tenha o nome sem restrições no SPC/Serasa. Ou é possível utilizar aval solidário por meio da reunião de um grupo de 3 a 10 artesãos, que podem ser clientes e avalistas entre si. As solicitações de mircrocrédito devem ser feitas pelo link https://www.agerio.com.br/microcredito-artesaos/

Programa de artesanato

Coordenado pela Secretaria de Turismo, o Programa Estadual de Artesanato reconhece a atividade como geradora de desenvolvimento regional e registro vivo da história local, e coloca em prática ações que visam o empreendedorismo. A iniciativa também identifica e mapeia a matéria-prima e técnica utilizadas pelos artesãos. Já são 16.403 profissionais cadastrados e inseridos no Programa do Artesanato Brasileiro, do governo federal.