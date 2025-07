Desmontes de rochas interditam pista de subida da Serra das Araras entre os dias 8 e 10 de julho

Para avançar com as obras da nova Serra das Araras, que trará mais fluidez e segurança para o tráfego de veículos na região sul fluminense, a RioSP, uma empresa Motiva, realizará nos dias 8, 9 e 10 de julho, das 13h às 15h, os serviços de desmontes de rochas. Durante a atividade, a pista de subida (sentido São Paulo) da Serra das Araras na altura do km 225, em Paracambi, será bloqueada. Para os motoristas que utilizam a pista de descida (sentido Rio de Janeiro), não há alterações. Todo o local estará sinalizado e haverá orientações sobre as atividades que serão realizadas. A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade.

Avanço das obras

As obras de melhorias e expansão da Serra das Araras iniciaram em abril de 2024. Considerada uma das principais construções do setor de infraestrutura do país, a obra avançou 35% até junho deste ano. Este projeto é um marco para a região que convive com um fluxo de cerca de 390 mil veículos mensais, sendo 36% deles veículos de cargas. No final do mês de maio deste ano, a RioSP entregou o primeiro viaduto da pista de descida (sentido Rio de Janeiro) da nova Serra das Araras, no km 225. A estrutura foi erguida em cerca de cinco meses e tem extensão de 50,8m. Foram utilizadas 5 vigas pré-montadas de 41,8 metros, pesando 120 toneladas cada, 750m³ de concreto e 110 toneladas de aço, além disso, foram executadas 24 estacas raízes em sua fundação.

Inicialmente, a operação do novo trecho foi liberada para atender o tráfego da pista de subida (sentido São Paulo) e está permitindo que as obras avancem na pista de mesmo sentido. O desvio tem 650m de extensão e utiliza apenas duas faixas da nova pista, a partir do km 225, para manter a característica operacional existente. Essa alteração foi realizada para intervir na pista operacional atual, incluindo a construção de parte de um novo viaduto e alargamento de outro existente. Além da ampliação da capacidade de tráfego de veículos, serão entregues 3 passarelas, as pistas serão 100% iluminadas e conectadas, haverá câmeras inteligentes para detecção automática de incidentes e novos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) serão instalados. Serão utilizados 129 mil m³ de concreto e 16,5 milhões de kg de aço, além de 68.830 m² de solo grampeado e 2.730 m² de cortina atirantada.