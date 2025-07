Volta Redonda: após denúncia, Guarda Municipal prende motorista por direção perigosa

“Atenção os guerreiros aí, tem dois carros fazendo pega aqui no Aterrado (…) Quase bateram aqui, quase capotou um deles aqui”. Graças à denúncia anônima de um cidadão nos grupos de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu na madrugada desta quarta-feira (9), em menos de meia hora, um motorista suspeito de realizar manobras perigosas, como os chamados “pegas” e “cavalo de pau”, no bairro Aterrado.

Toda a ação durou exatos 26 minutos. A mensagem foi enviada para um dos grupos de WhatsApp da Semop à 1h11. Imediatamente, as câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) passaram a procurar por algum motorista dirigindo de forma perigosa; com a identificação do veículo, a Guarda Municipal foi acionada e, com o auxílio das câmeras, o motorista foi abordado à 1h37 na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, ainda no Aterrado.

O motorista foi levado, então, para a 93ª Delegacia Policial, onde foi autuado por duas infrações: a mais grave dela é a de utilizar o veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca; considerada gravíssima, ela implica multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir. A outra é conduzir veículo registrado e não licenciado, também considerada gravíssima e que resulta em acúmulo de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 293,47. O veículo foi recolhido para o Depósito Municipal, na Ilha São João.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, elogiou a atuação integrada entre Ciosp e agentes da Guarda Municipal, mas, principalmente, a participação do responsável pela denúncia.

“Nosso muito obrigado ao cidadão que, ao notar esse tipo de infração, fez a denúncia de forma imediata, o que possibilitou uma ação ágil de nossas equipes e a prisão em menos de meia hora. As atitudes imprudentes e desprovidas de empatia de alguns motoristas, que não se importam com a segurança dos passageiros ou de pedestres, podem resultar numa tragédia, com pessoas feridas ou até mesmo mortas. Temos investido em prevenção, conscientização, mas infelizmente sabemos que não alcançaremos todos. Por isso, a participação da população para denunciar crimes, infrações e atitudes imprudentes é tão importante. Essa parceria faz toda a diferença”, afirmou.

Foto: Dvulgação – Secom/PMVR