Homem é preso em Resende com R$510 em notas falsas

A Polícia Federal prendeu na segunda-feira ( dia 7) um homem em flagrante por aquisição de moeda falsa. A ação ocorreu no Centro, bairro localizado no município de Resende.

Após comunicação pelo Serviço de Inteligência dos Correios acerca da suspeita de material ilícito na correspondência do indivíduo, constatada por meio de análise realizada no objeto postal, policiais federais do Núcleo de Operações da Delegacia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA) acompanharam a retirada da encomenda no local.

A embalagem foi aberta na presença do homem identificado como destinatário, que foi preso em flagrante logo em seguida. No pacote, foram encontradas sete cédulas falsas, totalizando R$510,00. As notas tinham remetente de origem no bairro de Inhaúma, localizado na Zona Norte do Rio.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pela prática do crime de aquisição de moeda falsa.