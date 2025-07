Quadrilha armada que roubou carga de cigarros em Piraí é desarticulada em operação conjunta das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal

Uma ação integrada das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal prendeu três homens suspeitos de integrar uma quadrilha armada que roubou uma carga de cigarros na RJ-145, em Piraí. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (dia 7) e mobilizou as forças de segurança em uma resposta rápida que resultou na recuperação dos produtos roubados e na prisão dos envolvidos.

“Tão logo soubemos do roubo, iniciamos um trabalho conjunto, reunindo informações e trocando dados com as demais forças policiais. Foi um esforço concentrado para garantir uma resposta rápida e efetiva”, explicou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia de Piraí.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal montaram um bloqueio no posto policial na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, com o apoio da Polícia Militar e de um helicóptero. Ao perceberem o cerco, os quatro assaltantes abandonaram a caminhonete baú utilizada para transportar a carga roubada e fugiram armados para uma área de mata, atirando contra os agentes, que revidaram. Ninguém ficou ferido no tiroteio, mas a Via Dutra (Serra das Araras, sentido Rio) chegou a ser totalmente interditada, gerando cerca de 5 km de congestionamento.

“A partir daí os esforços se intensificaram. A PRF, a Polícia Militar e nossa equipe da 94ª DP agiram rápido. O helicóptero deu suporte aéreo e até gás lacrimogêneo foi usado para varrer a mata. Durante as buscas na floresta, um dos ladrões, de 28 anos, foi encontrado escondido dentro de um buraco de terra. Ele confessou o crime em depoimento, mas se recusou a entregar os comparsas”, explicou o delegado Antonio Furtado.

A prisão de outros dois suspeitos aconteceu à noite, quando tentavam fugir em um carro branco pela RJ-145. Ao serem parados, os policiais militares do posto rodoviário do bairro Rosa Machado observaram que dois passageiros estavam sujos de barro e, um deles, descalço. Nervosos, confessaram a participação no roubo e inocentaram o motorista.

“Já à noite, por volta de 23h, policiais militares capturaram outros dois envolvidos no roubo, quando passavam num carro branco, dirigido por um motorista de aplicativo, no bairro Rosa Machado, na RJ-145. Tivemos a confirmação de que eram dois dos ladrões que haviam fugido pela mata. Foi um trabalho de inteligência, paciência e observação muito bem sucedido”, contou o delegado Antonio Furtado.

Os dois presos à noite e o homem capturado na mata foram autuados em flagrante por roubo qualificado por concurso de agentes e uso de arma de fogo. A pena pode chegar a 16 anos e 8 meses de prisão. Já o motorista que tentou resgatar os fugitivos, diante de provas de que sabia do roubo cometido pelos passageiros, foi indiciado por favorecimento pessoal e, como a pena máxima para esse crime é de seis meses, responderá em liberdade.

“Importante dizer que o quarto bandido foi identificado e já pedimos a prisão preventiva dele à Justiça. Essa prisão pode ser concedida a qualquer momento. Em Piraí, as forças de segurança trabalham incansavelmente para encontrar, prender marginais e assim evitar novos crimes”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

Foto: Divulgação