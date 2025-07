GMVR prende policial militar de SP com mandado de prisão em aberto 

A Guarda Municipal de Volta Redonda prendeu um policial militar do estado de São Paulo, de 39 anos, na manhã de terça-feira, 8, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por infringir a Lei Maria da Penha.

O setor de inteligência da Guarda Municipal recebeu informações de que o veículo do suspeito havia estacionado na Avenida Amaral Peixoto, e que contra o proprietário havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Rio de Janeiro no último dia 6 (domingo).

Os agentes abordaram o suspeito quando ele desembarcou do veículo, e confirmaram sua identidade. Ele estava portando uma arma de fogo de serviço, acompanhada de um carregador com 15 munições intactas.

O suspeito e a arma foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), no Aterrado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

O secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique, comentou a ação e destacou a velocidade do sistema de segurança.

“Gostaria de destacar a agilidade da ação e parabenizar todos os envolvidos. Agimos com profissionalismo e com garra, cumprindo com excelência a determinação da Justiça, o cumprimento de mandado de prisão. É a Ordem Pública, e toda a estrutura de segurança do município, garantindo o seu compromisso com a proteção da população de Volta Redonda”, enalteceu Coronel Henrique.

Foto de divulgação – Semop/PMVR.