O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, apresentou ao governador Cláudio Castro (PSC), na quarta-feira (dia 3), o Planejamento Estratégico 2021-2022 da pasta. Durante o encontro, foram apresentados os planos de ação da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), levantados em reunião com a equipe técnica da pasta.

“Hoje apresentamos um trabalho realizado por toda a equipe da Setur-RJ, para o desenvolvimento e a promoção do turismo no Rio de Janeiro. As ações foram levantadas de acordo com o cenário de retomada do setor, com o objetivo de trabalharmos nos próximos dois anos para transformar o Rio de Janeiro em referência quando o assunto for turismo”, explicou o secretário Gustavo Tutuca.

Entre os pontos abordados estão o investimento em turismo de proximidade, com divulgação do Estado em São Paulo, Minas Gerais e Brasília; Passaporte do Cicloturismo, para mapear e desenhar as rotas ciclísticas do Rio de Janeiro; a reativação do Conselho Estadual de Segurança Turística; realização de fóruns regionais, com transferência do Gabinete para as regiões turísticas; e o Turismo RJ + 10 anos, que será um legado de gestão, com o objetivo de propor ações para colocar o Rio de Janeiro em um patamar diferenciado em termos de competitividade com outros destinos no cenário mundial, que alcancem resultados no período dos próximos 10 anos.