O ex-prefeito de Itatiaia, Jair Alexandre, morreu nesta quinta-feira (dia 11), aos 77 anos, vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Ele foi internado no dia 31 de janeiro, no Hospital Municipal de Itatiaia, e transferido um dia depois para o Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.

Segundo informações da família, Jair deu entrada no hospital com um quadro de pneumonia, que apresentou uma piora, levando a sua transferência para o Hospital Regional ja no dia 1º de fevereiro. Devido a gravidade do quadro, ele teve que ser entubado. O político ainda sofreu um infarto e problemas renais durante a internação.

Jair deixa a esposa, Dulce Mantovani, cinco filhos e quatro netos. A família não deu detalhes a respeito de seu sepultamento.

Trajetória

Natural de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, Jair Alexandre foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores de Itatiaia, entre os anos de 1989 e 1991, e um dos autores da Lei Orgânica do Município. Foi prefeito de Itatiaia em dois mandatos: de 1993 a 1996 e de 2005 a 2008. Jair também foi secretário de Planejamento, durante o Governo do ex-prefeito Eduardo Guedes. Foto: Divulgação