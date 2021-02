O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que vai mudar a estratégia de vacinação no país a partir do dia 24 de fevereiro. A informação foi confirmada aos dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), em reunião na manhã desta sexta-feira (dia 19).

De acordo com o presidente da FNP, Jonas Donizette, Pazuello garantiu que o ministério aplicará, inicialmente, apenas uma dose do imunizante a cada brasileiro, com a remessa de 4,7 milhões de vacinas que deve chegar ao país entre os dias 24 e 28 de fevereiro.

Do total, 2 milhões são de doses da fórmula de Oxford/AstraZeneca/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os outros 2,7 milhões são do imunizante Coronavac. O ministro informou que a segunda dose será aplicada com a vacina produzida no Brasil, que deve ser fabricada a partir do mês de março.

Além da reserva de segunda dose, o titular da pasta federal também revelou aos prefeitos que estuda colocar os professores como um dos grupos prioritários do Programa Nacional de Imunização (PNI) a partir do mês de março. Ainda não se sabe se a vacinação será estendida a todos os profissionais da educação ou somente aos docentes.

“Acho que essa é uma grande vitória dos prefeitos. Ele [Pazuello] pediu mais um tempinho de alguns dias para poder confirmar, mas disse que a intenção é trazer a vacinação para março, até mesmo porque muitas redes de educação vão começar o retorno agora”, informou Donizette.

Com informações do Metrópoles

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil