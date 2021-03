O Secretário de Turismo Gustavo Tutuca esteve nesta sexta-feira (dia 19), em Volta Redonda, conhecendo as futuras instalações do projeto social “ Nós do Povo”. Ele estava acompanhado do subsecretário Fernando Costa e do vereador Rodrigo Ávila, o “Rodrigo Nós do Povo”.

Segundo o vereador, a visita teve como objetivo desenvolver uma parceria que traga benefícios a população, além de reforçar a ideia de trazer para cidade, o ArtCred-RJ, que é um programa inédito de financiamento para artesãos que atinge diretamente turismo e cultura.