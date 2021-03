Em virtude do aumento de casos da Covid-19, os estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias e afins nos municípios de Pinheiral, Barra Mansa, Volta Redonda e Quatis funcionarão em novo horário. Em Pinheiral, das 9h às 17h até o domingo (dia 4), sendo das 11h às 15h no fim de semana. Em Volta Redonda, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado e domingo das 9h às 13h. A partir das 17h até meia noite só será permitido atendimento por sistema de delivery. Academias e centros de prática de atividades físicas funcionarão de segunda a sábado, das 6h às 17h.

A decisão foi tomada em reunião entre os prefeitos de Pinheiral, Ednardo Barbosa, de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto; de Resende, Diogo Balieiro; de Barra Mansa, Rodrigo Drable, secretários de Saúde e demais representantes dos 12 municípios da região do Médio Paraíba, que também contou com a presença virtual do governador do Estado, Cláudio Castro e do deputado estadual, Gustavo Tutuca, além do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro.

As medidas passam a valer a partir desta terça-feira (dia 30) e também foi estabelecida a proibição da música ao vivo ou o funcionamento de espaços de dança.

Veja trecho do decreto de Volta Redonda:

Art. 1º- Ficam, excepcionalmente, até o dia 04/04/2021 alterados os horários de

funcionamento das atividades econômicas, abaixo elencadas, que obedecerão as seguintes

regras:

I – Comércio Varejista – de segunda a sexta feira de 10:00 às 17:00 horas, sábado e domingo de 09:00 às 13:00;

II – Bares, Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres – de segunda a sexta feira de 10:00 às 17:00 horas, sábados e domingos de 12:00 às 16:00 horas;

III – Academias e centros de prática de atividades físicas – de segunda a sábado de 06:00 às 17:00 horas.

Parágrafo único: As demais atividades essenciais e serviços descritos nos Decretos 16.617 e 16.623 permanecem sem alteração.

