A Secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, neste domingo (dia 18), mais um óbito por Covid-19, elevando o total a 670. Entretanto, segundo o Painel de monitoramento do Governo do Estado, a situação é ainda mais dramática: já são 690 vítimas da doença no município.

Já são 24.893 casos confirmados, com 83% das UTIs públicas e 54% das privadas ocupadas. As enfermarias apresentam um menor uso: 72% destes leitos estão ocupados no SUS e 37% na rede particular.