Um adolescente de 17 anos foi flagrado, neste domingo (dia 18), dirigindo um Fiat Palio, na Via Dutra, em Resende. O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 299. A mãe do menor, de 40 anos, estava no banco do passageiro e é a proprietária do carro.

Segundo a PRF, no banco traseiro havia um adulto e quatro crianças, representando um excesso de ocupantes.

Ao se abordada, a mãe do adolescente, confirmou que permitiu que ele conduzisse. Ela foi autuada de acordo com o artigo 310 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), por entregar direção de veículo a pessoa não habilitada, sendo crime de menor potencial ofensivo. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO). A mulher foi multada no valor de R$ 2.054,27.