Uma colisão entre dois carros na noite deste sábado (dia 24) deixou um morto e outro ferido em Barra do Piraí. O acidente ocorreu, no bairro Campo Bom, em um trecho próximo à Ponte Geraldo Di Biase.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros bateram de frente, resultando na morte de Uanderson Silva, de 31 anos. Ele estava em um dos carros com Peterson Santos, de 21, que foi socorrido e levado para a Santa Casa. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do ferido. O motorista do outro carro não foi encontrado no local do acidente.