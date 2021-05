A crise financeira propagada em discurso pelo prefeito Neto (DEM), na prática, parece passar distante de Volta Redonda. Na noite desta terça-feira (dia 25), a Câmara de Vereadores aprovou, por 18 votos e dois, a mensagem 026/21, de autoria do Poder Executivo, criando mais uma secretaria municipal: a da Pessoa com Deficiência. Está será a 19ª pasta na administração direta do Executivo volta-redondense.

Até então, a área de Pessoa com Deficiência era uma coordenadoria. Com o novo órgão municipal, que será assumida pelo vereador Pastor Washington (Republicanos), toda uma estrutura será criada, onerando ainda mais os cofres públicos. O salário de um secretário municipal, por exemplo, é de aproximadamente R$ 9 mil. Portanto, serão cerca de R$ 123 mil a mais de custo para os cofres públicos, incluindo salário, 13º e férias. Além disso, outros cargos devem ser criados para atender a pasta.

De autoria do Poder Executivo, a mensagem entrou na pauta em regime de urgência e preferência. Foram contrários à aprovação os vereadores Jari (PSB) e Rodrigo Furtado (PSC). Enquanto Paulo Conrado (DC) ausentou-se do plenário no momento da votação.

Foto: Evandro Freitas