Foi identificado como João Daniel Pereira, de 63 anos, o corpo retirado do mar, nesta quinta-feira (dia 29), em Angra dos Reis. Ele é uma das vítimas do naufrágio ocorrido em uma embarcação que saiu da Ponta do Sapê em direção a Ilha do Arroz.

A mulher de João Daniel informou, em depoimento à Polícia Civil, que ele era caseiro na Ilha do Arroz. Ele não tinha habilitação para conduzir embarcação, apesar de fazer esse percurso há mais de 20 anos.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Ainda de acordo com a esposa de João Daniel, o mar estava bravo e a embarcação teria sido atingida por uma onda, fazendo com que o barco virasse e afundasse. O Corpo de Bombeiros ainda busca um homem que está desaparecido.