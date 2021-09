Um avião caiu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (dia 14). Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, ao menos quatro pessoas estavam na aeronave e morreram no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o avião caiu em uma área de mata por volta de 9h próximo à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec). Com a queda da aeronave, um incêndio começou no local. Foto: Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo