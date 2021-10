Pelo projeto do novo Plano Diretor, a área da nova centralidade do Aero Clube será conectada com as já existentes nos bairros de Ponte Alta, Vila Santa Cecília, São João, Aterrado e Retiro, formando um território único, denominado Arco de Centralidades. Parte dessa região seria reservada para efeito de implantação do Novo Centro Administrativo Municipal.

De acordo com informações, o presidente da Câmara, vereador Neném (DEM), pretende que as emendas ao projeto do Plano Diretor entrem na pauta de votação da próxima semana. A ideia, porém, desagrada ao vereador Rodrigo Furtado (PSD).

“Acredito que ainda não está maduro para ser votado. Precisamos estudar as emendas”, alega o parlamentar, citando como exemplo o impasse com a CSN sobre a função social do direito de propriedade. Experiente no assunto, o arquiteto Ronaldo Alves prestou consultoria aos parlamentares na elaboração das emendas.

Start up’s

Outra medida prevista no Plano Diretor será voltada à consolidação da importância regional de Volta Redonda, por meio da nova centralidade do Aterrado, que será destinada à implantação de um condomínio de start up’s, Shopping 4.0, Escritórios de Coworking, Incubadoras para Novas Tecnologias, Polo Gastronômico Empresarial, o Museu do Aço e de condomínios de Distribuição de Insumos e Materiais para a Indústria Metal Mecânica local e Regional.

Plano diretor

O Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano – 2021 é o instrumento básico de ordenação do território e de desenvolvimento urbano sustentável da cidade. O projeto orienta as ações do Executivo Municipal e de todos os agentes públicos e privados que atuam na Municipalidade, visando obter um controle mais eficiente do uso e ocupação do solo, a racionalização dos investimentos públicos, a orientação, proteção e recuperação do meio ambiente natural e construído, devendo ainda a administração pública Municipal.