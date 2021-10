O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) vai receber neste domingo (dia 17), pelo menos 920 candidatos ao 23º Exame de Ordem Unificado, mais conhecido como ‘prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)’. O teste, dividido em duas fases – a outra será no dia 12 de dezembro -, é essencial para todos os bacharéis de Direito, pois é somente dessa forma que se pode obter um registro nos quadros da advocacia brasileira, fator primordial para o exercício da função, conforme o artigo 8º, IV do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994).

Milhares de candidatos em todo o país vão realizar a prova objetiva neste domingo. Todo o processo é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A escolha do Campus Olezio Galotti, em Três Poços – que mantém o curso de Direito em sua grade curricular, é motivo de orgulho para a instituição, segundo a coordenadora do Curso de Direito do UniFOA, Daniele do Amaral Souza Cavaliere.

“A aplicação da prova no nosso Campus reforça a preocupação e importância que a Instituição tem com o exercício da profissão, bem como o comprometimento social. O exame da OAB é realizado por quase mil pessoas da nossa região. E um ambiente físico com instalações apropriadas, modernas, que possibilita acolhimento, segurança e conforto, faz total diferença na hora da prova”, justificou Daniele, lembrando ainda que o UniFOA manterá todos os protocolos de saúde para a realização do exame.

Mais sobre a prova

Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a realização da prova objetiva com antecedência mínima de uma hora do horário limite para o fechamento dos portões, munidos de caneta azul ou preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original, além dos equipamentos de proteção individual previstos no edital da OAB. Os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília).

O egresso de Direito do UniFOA, Leonardo Prado, sugere que o aluno faça a prova durante o curso, como foi o seu caso. De acordo com ele, as chances de sucesso dessa forma são bem maiores, uma vez que o aluno ainda mantém um ritmo de estudo intenso, muitas vezes abandonado, por diversas razões, depois de formado.

“Minha aprovação no 9º período reforçou a qualidade do ensino recebido na faculdade e me permitiu começar a carreira com menos pressão”, assegurou Leonardo.

Além de Volta Redonda, outras cidades em todo o país também irão sediar o exame. No dia 17, a prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas. A segunda etapa consiste em uma prova prático-profissional, de caráter dissertativo, e será realizada no dia 12 de dezembro.

Representantes da OAB e FGV salientam nas redes sociais a importância do teste para o exercício profissional do Direito, uma área cada vez mais importante e indispensável, à medida que as relações entre as pessoas se tornam mais intensas, frequentes e complexas. Mais detalhes no edital da prova pelo site www.oab.fgv.br