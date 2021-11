Os corpos de Marília Mendonça, de 26 anos, e do tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Júnior, chegaram na manhã deste sábado (dia 6) ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva, na capital goiana. O cortejo com os corpos saiu do aeroporto e chegou há pouco no Ginásio Goiânia Arena, onde será o velório. No local, milhares de fãs já aguardam para a última despedida.

A sertaneja e o tio, assim como outras três pessoas (o produtor dela, o piloto e o copiloto), foram vítimas de um acidente aéreo nessa sexta-feira (dia 5), em Caratinga, interior de Minas Gerais.

O velório está marcado para ser aberto a público a partir das 13h no ginásio Goiânia Arena, na BR-153, ao lado do estádio Serra Dourada, na capital goiana. A previsão de sepultamento é para as 17h30 no Cemitério Parque Memorial, aberto somente para familiares e pessoas próximas.

Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga na madrugada deste sábado e foram levados para Goiânia pela manhã. Fãs estão no ginásio de Goiânia deste a noite de sexta para a despedida que deve reunir 100 mil pessoas.

A assessoria de imprensa da cantora informou que a previsão de chegada da equipe da artista é para as 15h. Os músicos estão vindo de Caratinga, cidade onde aconteceria o show.

Marília Mendonça morreu no auge da carreira. Ela se deslocava para Caratinga, cidade mineira a cerca de 300 km de Belo Horizonte, para a realização de um show na noite de sexta. Com ela estavam um tio, assessores, piloto e copiloto da aeronave.

Com informações do Metrópoles