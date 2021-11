Um acidente registrado no início da tarde do domingo (dia 7) na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras, deixou três pessoas feridas. Uma carreta que transportava chocolates e um carro, do tipo Kia Sportage, colidiram na altura do KM 223. A carreta chegou a pegar fogo, mas foi contido pelo Corpo de Bombeiros e uma equipe da concessionária. Segundo informou a Polícia Rodoviária, parte da carte foi perdida.

O motorista da carreta, de 26 anos, teve ferimentos leves. Já os ocupantes do Kia, o motorista, de 38 anos e o passageiro, de 39, também ficaram feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Universitário de Vassouras.