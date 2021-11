Um homem ficou ferido em um acidente ocorrido no início da madrugada do domingo (dia 7) na Via Dutra, em Resende. O Renault Logan que ele dirigia capotou depois de bater na traseira de um Fiat Uno. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após o choque o carro saiu da pista, parando no gramado. O motorista foi arremessado do veículo. Ele foi socorrido por uma equipe da concessionária, sendo levado ao Hospital de Emergência de Resende. Já o Uno, com o impacto, acabou colidindo com a mureta central. O casal que estava no veículo, no entanto, não se feriu.