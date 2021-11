A enfermeira Tatiana Costa Maia Caiaia, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de um apartamento na cidade de Luanda, capital de Angola. O caso aconteceu no último dia 7, e foi relatado pela imprensa local.

Ela é de Barra do Piraí e residia na África do Sul desde 2007. Deixou a mãe Sebastiana, o pai Herculano, os irmãos Nathieny e Jhonny, e um filho, Joanison, de 14 anos. Agora, a família precisa lidar com dois problemas: o luto e as dificuldades para trasladar o corpo de Tatiana, que será enterrado em sua cidade natal, no Sul Fluminense.

Moradores de Vargem Alegre, distrito de Barra do Piraí, os familiares de Tatiana estão realizando uma vaquinha on-line para trazer o corpo para o Brasil. O custo do traslado, segundo parentes, é de cerca de R$ 46 mil.

Para arrecadar a quantia, uma “vaquinha” virtual foi lançada. Até o momento, mais de R$ 7 mil já foram arrecadados. “Estamos tentando trazer o corpo para ser sepultado aqui no Brasil, em nosso distrito. Tatiana sempre comentou que, se um dia viesse a falecer, queria ser enterrada por nós, familiares. O Consulado Brasileiro em Angola não ajuda financeiramente, só na papelada. Por isso, estamos implorando por ajuda”, disse Jhonny Sullivan Costa Maia, irmão de Tatiana.

Buscando forças para aceitar a morte prematura da irmã, Jhonny agradeceu ao apoio de todos os engajados na campanha. Além da Vakinha On-line (link: www.vakinha.com.br/vaquinha/translado-da-tatiana), há também a possibilidade de doação, por meio do PIX 10760045712.

Investigação

As circunstâncias da morte da enfermeira estão sendo investigadas pelas autoridades angolanas. O porta-voz da polícia de Luanda, Nestor Goubel explicou que os agentes tomaram conhecimento da morte da enfermeira após denúncia de um morador da região. Ele relatou que as evidências apontam para a hipótese de homicídio. A investigação, agora, trabalha para estabelecer as circunstâncias da morte.

“Não foram encontrados sinais de arrombamento, mas nesta altura os especialistas do SIC [Serviço de Investigação Criminal] fazem diligências no sentido de esclarecerem este hediondo crime”, relatou o porta-voz.