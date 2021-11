A Caixa paga nesta quinta-feira (dia 17) o Auxílio Brasil para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 2. O valor médio do benefício é de R$ 217,18.

As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. Na quarta-feira (dia 17), os primeiros a receber foram os beneficiários com NIS final 1 e os últimos, com NIS final 0, terão acesso aos recursos no dia 30.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: o novo aplicativo Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Com informações da Agência Brasil