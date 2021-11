O atual Presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, recebeu na tarde desta segunda-feira (dia 22), na Sala da Presidência, um trabalho realizado pelo Procurador da Casa Legislativa, Doutor Alexandre Thuler. A entrega do Ebook trata-se de uma Coletânea de Julgados das Ações Diretas de Inconstitucionalidades do período de 2008 a 2019.

O autor, Dr. Alexandre, fez questão de entregar em mãos ao presidente, demonstrando todo seu compromisso com o Legislativo e a honra em poder servir de forma expressiva com mais de 160 julgados, descrevendo que foi com extrema dedicação e com singelas colaborações citadas na coletânea.

Neném parabenizou o procurador pelo exímio trabalho e importante contribuição aos parlamentares, que poderão se nortear nas suas funções da vereança.