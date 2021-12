O Ministério da Saúde informou, neste sábado (dia 4), que nenhum dos seis pacientes com infecção confirmada pela Ômicron no Brasil têm sintomas graves. Todos estão em isolamento e as autoridades investigam outros nove casos para saber se eles contraíram a variante do coronavírus, que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), tem alto poder de transmissão.

Ainda segundo a pasta, os brasileiros com casos confirmados pela nova variante foram vacinados contra o coronavírus. Uma das características dos imunizantes utilizados atualmente é o alto poder de evitar que o quadro de Covid-19 se agrave nos infectados.

Entre os confirmados, dois estão do DF, três em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Todos os pacientes estiveram no exterior nos dias anteriores à confirmação da infecção.

“Dos casos confirmados, quatro são do sexo masculino e dois do sexo feminino. Todos os casos têm histórico de vacina, apresentaram quadro leve da doença e estão em monitoramento, assim como em todos os seus contactantes”, informou o Ministério da Saúde.

