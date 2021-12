A partir da próxima segunda-feira (dia 13), os aeroportos de Brasília, de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, contarão com postos de vacinação contra a covid-19, informou o Ministério da Saúde. O anúncio foi feito no mesmo dia em que foram publicadas as novas regras para a entrada de viajantes no país. A portaria interministerial estabelece a exigência de quarentena de cinco dias para não vacinados que queiram entrar no Brasil.

Segundo o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, esses aeroportos são os que respondem pelo maior volume de passageiros internacionais e a expectativa é que o posto de vacinação esteja em funcionamento sobretudo nos horários de maior movimento dos terminais.

Cruz acrescentou que autoridades sanitárias monitoram o cenário epidemiológico atual e que, caso haja piora no cenário de pandemia, o tema será discutido novamente em 30 dias.

Fonte: Agência Brasil