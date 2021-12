A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retoma nesta segunda-feira (dia 27) a vacinação contra a Covid-19, após o feriado de Natal. A secretaria de Saúde, diante do quadro atual da pandemia, ressalta que os moradores ainda não vacinados com a dose de reforço devem se vacinar o quanto antes devido a nova variante Ômicron.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, reforça a importância da terceira dose na população acima de 18 anos. A dose de reforço está sendo adiantada no município em decorrência da nova variante do coronavírus, a dose é aplicada no intervalo mínimo de três meses.

Vasconcellos revela ainda que estudos recentes indicaram que pessoas com duas doses de vacina e uma terceira dose de reforço, ou seja, o esquema completo de vacinação, têm maior proteção contra casos graves da variante Ômicron.

“A secretaria de Saúde reforça a importância de se garantir a terceira dose de reforço, para todos que tomaram a segunda dose até 30/09/2021. O município aguarda novas remessas de vacinas para estender a data a outros vacinados. O intervalo para o reforço está sendo adiantando devido a presença da nova variante Ômicron, pois já há estudos que indicam proteção contra formas graves da Covid-19 com essa variante em pessoas que têm o esquema completo de vacinas”, destacou o médico.

Todas as 46 unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) farão aplicação de primeiras, segundas e doses de reforço, das 08h às 16h. Onze unidades funcionam com horário estendido para atendimento. Até às 21h, os postos dos bairros: 249, São Geraldo, São João, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba. Vila Rica/Tiradentes, Açude I, Santo Agostinho e Santa Cruz.

DOSE DE REFORÇO

As doses de reforço continuam sendo destinadas a população acima de 18 anos vacinada com a 2ª dose até 30/09/2021 e aos imunossuprimidos vacinados até 21/11/2021. A dose de reforço da vacina Janssen continua sendo ofertada em Volta Redonda aos vacinados com o imunizante há mais de dois meses. As doses estão concentradas nas unidades dos bairros: Eucaliptal, Jardim Paraíba, Retiro 2 e Santo Agostinho.

Cronograma de vacinação

1ª DOSE

Pessoas com 12 anos ou mais

2ª DOSE CoronaVac e Pfizer

Pessoas vacinadas com a 1ª dose até 06/12/2021

As doses da CoronaVac estão concentradas nas unidades dos bairros: 249, São Geraldo, Retiro 2 e Volta Grande

2ª DOSE AstraZeneca

Pessoas vacinadas com a 1ª dose até 29/11/2021