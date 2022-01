A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou, nesta quarta-feira (dia 12), que 111 agentes estão afastados de suas funções por infecção ou suspeita de Covid-19. Deste número, de acordo com a instituição, 104 apresentaram teste positivo para a doença e sete estão sendo tratados como casos suspeitos.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro também divulgou números: foram 110 PMs ausentes desde as últimas duas semanas, quando os casos começaram a explodir no estado. Além desses, outros 73 policiais estão afastados com síndrome gripal.

Só na última terça-feira (dia 11), a cidade do Rio de Janeiro registrou 9.315 novos casos. A taxa de positividade nos testes para a Covid segue alta. No estado, foram 10.489 novos registros na mesma data. A média móvel de casos saltou de 294, no dia 1ª de janeiro, para 5.423 casos por dia. Ou seja, um aumento de mais de 1.500% em comparação com 14 dias atrás.

