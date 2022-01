A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) abre nesta quinta-feira (dia 27), às 8h, a 2ª fase de pré-matrículas da rede estadual – por meio do site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br). Até sexta-feira, dia 28, as vagas serão dedicadas exclusivamente aos alunos que se inscreveram na 1ª fase de pré-matrícula e não foram alocados em nenhuma unidade escolar.

Para aqueles que não confirmaram matrícula na 1ª fase ou que perderam os prazos de inscrição, haverá uma nova oportunidade, a partir do dia 29 de janeiro, às 8h, também pelo Matrícula Fácil.

Diferente da fase anterior, essa é uma etapa concorrente, em que as vagas disponíveis são as remanescentes da 1ª fase, e o candidato escolhe apenas uma escola. A alocação é feita de forma imediata, por ordem de conclusão da inscrição e de acordo com a disponibilidade de vagas.

Ao concluir a pré-matrícula no site, o candidato, ou seu responsável (para menores de 18 anos), deverá comparecer à unidade escolar escolhida com a documentação necessária em até dois dias úteis, a contar do dia seguinte ao da inscrição. É necessário ter em mãos: Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Identidade ou documento que a substitua; CPF, se possuir – original (será devolvido no ato); Histórico Escolar ou Declaração da última unidade escolar em que estudou, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola; Carteira de Identidade e CPF do responsável legal, no caso de menor de 18 anos, original e cópia; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); Comprovante de residência com o mesmo endereço informado no ato da inscrição da matrícula; Atestado médico específico para a prática de atividade física de alto rendimento, no caso de matrícula nas unidades escolares com Ensino Médio Vocacionado ao Esporte.

Transferência dentro da rede estadual

A partir do dia 2 de fevereiro, também às 8h, os alunos já matriculados na rede estadual de ensino público poderão realizar, exclusivamente pelo site www.matriculafacil.rj.gov.br, a transferência imediata, caso haja a disponibilidade de vaga, e/ou o preenchimento de um cadastro para transferência informatizada. Em todos os casos, o aluno deverá informar o seu número de matrícula ativa em 2022, no ato da inscrição.