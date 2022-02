Quem passa pelas ruas do Parque Maíra, bairro às margens do Rio Paraíba do Sul na cidade de Pinheiral, e vê o sorriso no rosto do pequeno Luís Eduardo, de 10 anos, talvez nem imagine as batalhas que ele enfrenta desde bebê. O menino nasceu no dia 1º de fevereiro de 2012 e, após três meses de vida, começou a apresentar crises de convulsão. Desde então, começou a luta da família. A rotina neste período foi de exames e consultas médicas, até o diagnóstico: paralisia cerebral, causado pela má formação no cérebro em consequência de um cisto.

A notícia mudou os planos da dona de casa Márcia Luísa Ribeiro de Faria e do motorista Alexsandro Luís da Silva Vasco, pais de Luís Eduardo. Recém-casados na época, o casal planejava a construção de uma casa de dois andares, no estilo ‘balancinho’. O projeto até saiu do papel, mas no meio do caminho precisou de adaptações para atender às necessidades do filho. No imóvel foram instalados uma rampa substituindo a escada e um banheiro com itens de acessibilidade, tudo para facilitar o deslocamento do menino.

“Foi um impacto muito grande. A gente não esperava ter um filho especial e cadeirante. Não foi fácil, mas aprendemos que Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Vamos subindo um degrau de cada vez e vencendo com a graça de Deus”, conta a mãe.

O segundo passo, depois das adaptações, foi a compra de uma cadeira de rodas visando auxiliar na mobilidade do menino. O equipamento passou a ser utilizado quando Luís Eduardo completou três anos de idade. “A primeira ele ganhou no Rio. A segunda foi patrocinada pela CSN, onde meu marido trabalhava, e é a que ele usa até hoje”, relata Márcia.

No entanto, no decorrer do crescimento, Luís foi adquirindo uma escoliose lombar e agora necessita de uma cadeira postural, adaptada para correção da coluna. Diante dessa necessidade, familiares decidiram recorrer à solidariedade de amigos e até mesmo de desconhecidas. Uma vaquinha online foi a alternativa escolhida para arrecadar R$ 4.200.

Até quinta-feira (dia 10), foram doados cerca de R$ 420, ou seja, 10% do valor estimado. Além da vaquinha, Márcia também vai promover, no próximo dia 13 de março, uma feijoada beneficente para arrecadar recursos. As refeições serão vendidas a R$ 13 e retiradas na Rua Beira-Rio, nº 321, no Parque Maíra.

Apoio

A batalha da família comoveu o sargento Schubert Saraiva Rodrigues. Durante a rotina de trabalho, em patrulhamento pelas proximidades da casa de Luís Eduardo, o policial militar lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar tomou conhecimento da campanha e resolveu aderir, mobilizando amigos em prol da causa.

“Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Acredito muito no poder do ser humano em se unir e ajudar outras pessoas. Pode dar trabalho, pode levar tempo, mas quando a gente quer, a gente faz”, afirma Schubert.

Enquanto os familiares e amigos de Luís seguem engajados na arrecadação, o garoto cumpre seus compromissos de escola regular e tratamentos de saúde. O período da tarde é dedicado à fisioterapia e fonoaudiologia na Apae de Pinheiral.

De acordo com Márcia Ribeiro, ele também praticava equoterapia e hidroterapia, mas precisou interromper o tratamento em razão da pandemia. Ambas as atividades são pagas.

Luís também faz uso de fralda e medicações, mas Márcia garante que nada lhe falta. “Ele ganha pelo SUS e, graças a Deus, não tem faltado. Gasto apenas com alimentação, com a consulta da neurologista, pois ele não tem plano, e com algumas outras medicações”, explica, sem poupar elogios ao filho.

“O Luís é muito bonzinho, muito sorridente. Gosta muito de passear na rua, de ouvir música, tem o próprio radinho dele. Tudo que tenha som e música ele gosta. Ele anda comigo o tempo todo, para onde quer que eu vá. Não excluo ele de nada. Viajamos e saímos com ele. Minha vida é toda voltada para o Luís. Ele também não gosta de ficar parado. Tenho certeza de que meu filho é uma criança muito feliz, apesar de todas as suas limitações”, acrescenta.

As doações para ajudar a família de Luís Eduardo na compra da cadeira adaptada podem sem feitas através do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudem-o-luis-eduardo