O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado boiando na tarde desta quinta-feira (dia 10) no Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa. O Corpo de Bombeiros removeu o cadáver, que estava na altura do bairro Vila Maria, e encaminhou para o Instituto Médico Legal. Ainda não há informações sobre a identificação da vítima e nem sobre as causas da morte.