O Ministério da Saúde excluiu as crianças com mais de cinco anos dos grupos prioritários da campanha de vacinação contra a gripe, que começa no dia 4 de abril.

Agora, as doses serão aplicadas apenas em crianças de seis meses a quatro anos e onze meses de idade. Em 2021, crianças com até cinco anos e onze meses tiveram direito à vacina.

Na terça (dia 15), a CBN apurou que a mudança foi motivo de divergência em reunião da câmara técnica que assessora o Ministério da Saúde. Já ao jornal Metrópoles, o Ministério da Saúde informou que a mudança ocorre devido ao aumento de casos de sarampo no país, a campanha de vacinação contra a gripe ocorrerá simultaneamente com a de imunização contra o sarampo.