Motoristas que abastecem os veículos nos postos de combustíveis de Volta Redonda costumam reclamar do alto valor praticado nas bombas. A comparação com outras cidades é inevitável, principalmente com municípios de São Paulo. A surpresa é que o valor do litro da gasolina na Cidade do Aço está mais barato do que em Três Rios, Angra dos Reis e Valença, só para citar três cidades do Sul do Estado.

Entre os dias 13 e 19 de março, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizou pesquisa, que constatou o preço médio do litro da gasolina na Cidade do Aço em R$ 7,937. A média levou em consideração o valor de 12 postos.

Resende, por sua vez, pratica o valor mais barato, com média de R$ 7,661. Em comparação com as outras cidades avaliadas, esse é o segundo menor preço médio praticado entre os municípios da região.

Pela ordem, Três Rios (R$ 8,366), Angra dos Reis (R$ 8,191), Barra do Piraí (R$ 7,979), Barra Mansa (7,935), Valença (R$ 7,978) e Resende (R$ 7,661), oferecem os preços médios maiores.

O preço dos combustíveis é uma das reclamações constantes dos brasileiros, que amargam reajustes constantes e que impactam em serviços, transporte, alimentação e diversos outros itens de consumo. Apenas este ano, foram dois reajustes anunciados pela Petrobras e no período de 12 meses, o litro do combustível no país passou de R$ 5,59, no dia 14 de março de 2021, para os atuais R$ 7,26. A elevação é de 29,8% em um ano.

E após 57 dias sem reajuste, em 10 de março veio o anúncio de que a gasolina sofreria uma alta de 18,8% e o preço médio de venda para as distribuidoras passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio passou de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro, um reajuste ainda maior, de 24,9%.

Etanol

Apesar de não ter nada para comemorar, o volta-redondense está em uma situação melhor (ou seria menos pior?) do que as outras sete cidades da região que fizeram parte do levantamento feito pela ANP, entre os dias 13 e 19 de março. No município é possível encontrar o preço médio de etanol de R$ 5,946, menor do que nos demais municípios.

A liderança negativa dessa vez fica com Angra dos Reis, com R$ 6,785 o litro. Na sequência vem Três Rios (R$ 6,766), Valença (R$ 6,133), Barra do Piraí (R$ 6,079), Barra Mansa (R$ 5,995) e Resende (R$ 5,958)

Entre memes, discussões de quem é a culpa e debates acalorados sobre os motivos dos reajustes, a população segue sentindo o impacto no dia a dia. “Vamos começar a pensar em voltar no tempo e andar de charretes e cavalos, pelo menos capim para os cavalos não vão faltar, já que a cidade está cheia”, disse um internauta.